Noordwest Ziekenhuisgroep ontwikkelt IC-filter voor uitgeplaste medicijnen

Op de IC worden grote hoeveelheden medicatie gebruikt. “Deze medicatie wordt uitgescheiden via de urine in de katheter zak en geleegd in de pospoeler”, aldus Marco Lagrand, programmamanager duurzaamheid bij het Noord-Hollandse ziekenhuis. Doordat rioolzuiveringsinstallaties de medicatie er niet uit krijgen, komen de resten in het oppervlaktewater terecht. “Onze vissen, kikkers en andere waterflora en fauna heeft hier veel last van. Daarnaast is het voor onze drinkwaterbedrijven ook heel moeilijk en vooral ook heel kostbaar om dit eruit te filteren. Dit kan en moet anders.”

Medicatiefilter

Daarom zijn Noordwest Ziekenhuisgroep en Zereau BV een samenwerking gestart om een IC-filter te ontwikkelen. “Wij gaan de urine deponeren in een te ontwikkelen IC-filter, waarbij alle medicatieresten eruit worden gefilterd en een schone vloeistof in het riool terechtkomt.” De filters en de techniek zijn al ontwikkeld.

Volgens Lagrand heeft de techniek verschillende positieve neveneffecten. “Vloeibare medicatieresten kunnen er ook in gedeponeerd worden. Daardoor kunnen de spuiten en het glasafval gerecycled worden in plaats van dat het terechtkomt in het speciaal ziekenhuis afval, wat een dure stroom is en verbrand wordt.” Bovendien wordt er nu met grote maatbekers urine over de afdeling gelopen. “Dit willen we vervangen door een gesloten systeem die geplaatst gaat worden op het IC filter. Minder kans op verspreiding van ongewenste aerosolen en een minder vies klusje voor de verpleegkundige of helpende.” Het ziekenhuis hoopt dat de medicatiefilter een standaard product wordt voor elke IC.