Noordwest Ziekenhuisgroep verwelkomt Jan Rauwerda in rvt

Jan Rauwerda is per 1 december 2021 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep. Hij volgt daarmee Bert Bruggeman op, die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Jan Rauwerda is emeritus-hoogleraar algemene heelkunde in de bijzondere vaatchirurgie in Amsterdam UMC. Sinds september 2017 is hij lid van de raad van toezicht van Noordwest Ziekenhuisgroep.

Raad van toezicht

Begin december heeft Rauwerda de voorzittersrol overgenomen van Bert Bruggeman, die vanaf de start bij Noordwest rvt-voorzitter is geweest. “Hij heeft in zijn rol als toezichthouder zeer veel voor het ziekenhuis betekend”, meldt de organisatie op haar website. De raad van toezicht heeft Rauwerda benoemd na positieve reacties van de ondernemingsraad, de cliëntenraad, het stafbestuur en de verpleegkundige adviesraad.