Norovirus vastgesteld bij verpleegafldeing Ziekenhuis Amstelland

Thuiszorgaanbieder Take Care moet ruim 1,2 miljoen euro terugbetalen aan zorgverzekeraar Menzis, oordeelt de rechtbank Oost-Nederland. Take Care verleende zorg met medewerkers die niet het juiste opleidingsniveau hadden en Menzis hoeft dit niet te vergoeden, aldus de rechtbank.

Deze week loopt een vaccinatiecampagne van het ministerie van VWS. Burgers worden, onder meer op de radio en door advertenties in huis-aan-huisbladen, opgeroepen om een afspraak voor een boostervaccinatie te maken. Dat kan online, maar door uitbreiding van het callcenter nu ook via het landelijke afsprakennummer 0800-7070.

Nog nooit zijn er zo veel coronabesmettingen vastgesteld als in de afgelopen zeven dagen. Het aantal zou zelfs de grens van 200.000 positieve tests kunnen passeren. Het huidige record werd eind november gevestigd. Toen waren er in zeven dagen tijd 155.152 nieuwe gevallen. Dat record wordt hoe dan ook verbroken, want in de afgelopen zes dagen zijn al meer dan 172.000 besmettingen aan het licht gekomen.

Nieuws

Artsen zien nieuwe ‘vaccinatiekloof’ ontstaan in kwetsbare wijken

Inwoners van kwetsbare wijken halen veel minder vaak een boosterprik, signaleren internist Robin Peeters van het Erasmus MC en de Rotterdamse huisarts Shakib Sana. Ze pleiten ervoor om zo snel mogelijk weer kleinschalige inlooplocaties te openen in wijken waar de vaccinatiegraad achterblijft. "We willen de grootschalige locaties zeker niet opheffen, maar ik denk wel dat we op het punt zijn gekomen om een deel van het personeel te verplaatsen. Het liefst gaan we zo snel mogelijk terug de wijk in. En niet pas over een paar weken", zegt Peeters.