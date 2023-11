Novo Nordisk breidt opnieuw productie afslankmiddelen uit

De Deense farmaceut Novo Nordisk gaat 2,1 miljard euro investeren om de productie in Frankrijk uit te breiden. Er is momenteel een enorme vraag naar afslankmiddelen van het concern, dat daar bijna niet aan kan voldoen.

Eerder deze maand maakte Novo Nordisk al bekend in Denemarken een nieuwe fabriek te bouwen voor een bedrag van ongeveer 6 miljard euro. Het bedrijf kan dat makkelijk betalen, want door de forse koersstijging op de beurs is het nu het meest waardevolle bedrijf van Europa.

De verkoop van de diabetesmedicijnen Wegovy en Ozempic nam snel toe sinds beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk ze aanprezen op sociale media als afslankmiddel. Concurrent Eli Lilly heeft onlangs toestemming gekregen van de Amerikaanse, Britse en Europese autoriteiten om een vergelijkbaar middel op de markt te brengen. (ANP)