NSC stelt kritische vragen over nieuwe functie Kuipers

De leden Van Vroonhoven, Jansen en Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract (NSC) hebben Mark Rutte opheldering gevraagd over de nieuwe, nog onbekende functie van Ernst Kuipers.

De Kamerleden vragen zich af of zijn nieuwe functie kan leiden tot de schijn van belangenverstrengeling. Rutte antwoordt daarop dat Kuipers bij het aanbieden van zijn ontslag als minister van VWS heeft opgemerkt dat er geen sprake kan zijn ‘van enige gevoeligheid ten aanzien van (schijn van) belangenverstrengeling’.

Wetsvoorstel ligt nog bij Raad van State

NSC wijst Rutte ook op het nieuwe wetsvoorstel ‘Wet regels gewezen bewindspersonen’, waarin wordt gesproken over een afkoelperiode van twee jaar waarin oud bewindspersonen verplicht worden advies te vragen of zij een nieuwe, betaalde functie als bestuurder of lobbyist mogen aanvaarden. Dit wetsvoorstel ligt nog bij de Raad van State, maar die heeft nog geen advies uitgebracht.

NCS vraagt Rutte of hij al rekening heeft gehouden met het wetsvoorstel. Rutte geeft daar geen direct antwoord op. Wel stelt hij dat de betreffende bewindspersoon zelf om advies moet vragen.