Nu al meer kinkhoest in Europa dan heel vorig jaar

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn meer kinkhoestbesmettingen vastgesteld in Europese landen dan in heel 2023. De teller stond eind maart op 32.037 gevallen. Vorig jaar hadden in twaalf maanden tijd 25.130 mensen de ziekte opgelopen.

De woensdag gepubliceerde cijfers van de Europese gezondheidsdienst ECDC gaan over de 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het is de grootste uitbraak sinds het begin van de data in 2011. Alleen al in maart van dit jaar zijn meer dan 12.000 besmettingen bevestigd.

Luxemburg zwaarst getroffen

Luxemburg is naar verhouding het zwaarst getroffen. In maart hadden ruim 402 op elke miljoen mensen daar kinkhoest. Daarna volgen Tsjechië (336 per miljoen), Slovenië (184 per miljoen) en Oostenrijk (127 per miljoen). In Nederland piekte de uitbraak in februari met bijna 111 besmettingen voor elke miljoen inwoners.

Elf kinderen overleden

Sinds begin vorig jaar zijn zeker negentien mensen in Europa overleden aan kinkhoest. Het gaat om elf kinderen en acht ouderen. Die leeftijdsgroepen hebben het grootste risico bij besmetting. (ANP)