Nu ook herstelbewijzen na positieve coronatest bij ziekenhuis

Mensen die positief testen op het coronavirus bij het ziekenhuis of een teststraat van Testen voor Toegang, kunnen nu ook een herstelbewijs krijgen voor de CoronaCheck-app. Aanvankelijk was voor zo’n vinkje op basis van herstel een positieve test van de GGD nodig. Tests van andere instanties waren tot deze week in de app niet zichtbaar.

Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat er sinds woensdag met de nieuwe mogelijkheid is getest. Alles bleek beter te werken dan voorzien, waarna de extra mogelijkheid vrijdag wereldkundig is gemaakt. Testaanbieders kunnen hun uitslagen registreren in de systemen van de GGD, waarna die in de app worden opgenomen. Wat er vervolgens mee gedaan kan worden, hangt van het soort test af. Hoeveel mensen naar verwachting gebruik zullen maken van deze mogelijkheid, weet het ministerie nog niet.

Reizen

Mensen die positief getest zijn op het coronavirus, kunnen twaalf dagen na die positieve test een herstelbewijs aanmaken in de CoronaCheck-app. Dat blijft tot 180 dagen na de test geldig. Voor gebruik binnen Nederland maakt het niet uit of er een test is afgenomen die de aanwezigheid van genetisch materiaal van het virus aantoont (een PCR-test) of een test die antigenen aantoont, zoals de veelgebruikte sneltesten. Om te reizen binnen Europa is soms wel een PCR-test nodig. Dat verschilt per land. Serologische tests, die kunnen aantonen dat mensen langer geleden een virusbesmetting hebben doorgemaakt, worden in de app niet zichtbaar.

Het herstelbewijs op basis van een test bij een andere testaanbieder dan de GGD zou beschikbaar moeten zijn voor iedereen die na 8 september positief getest is. Als het goed is, hebben die aanbieders de uitslagen namelijk al doorgegeven aan de GGD. Als dat niet zo is, moeten mensen een aanvraagformulier indienen. (ANP)