Nu ook informatie over zorgaanbieders op site van zorgkantoren

Op Zorgkaart.nl is sinds deze week ook informatie over zorgaanbieders te vinden. De website van de zorgkantoren bood al andere informatie over de langdurige zorg.

De zorgaanbieders staan in de zorgenoemde ZorgAtlas. “Om de zorgaanbieders te kunnen vinden, is bovenaan de website een knop gemaakt. Zo komt u in de ZorgAtlas. Na het invullen van de soort zorg of de naam van de zorgaanbieder én de postcode wordt in de ZorgAtlas een lijst met resultaten getoond. Van een aantal zorgaanbieders worden de gegevens de komende tijd nog aangevuld”, aldus Zorgverzekeraars Nederland.

Het platform Zorgkantoor.nl is ontwikkeld door zorgkantoren en is sinds begin 2022 beschikbaar.