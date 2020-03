Nu ook specifieke corona-richtlijn voor ggz

De richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking tussen de NVvP, LVVP, NVP, NIP, P3NL, V&VN en GGZ Nederland. Voor een belangrijk deel volgt de ggz-richtlijn de algemene Coronarichtlijn van het RIVM. De Ggz-richtlijn biedt een nadere uitwerking voor de specifieke behandel- en begeleidingsvormen binnen de Ggz en is ook goedgekeurd door het RIVM. Akwa stelt dat het een levend document is dat continue wordt geactualiseerd, als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Noodzakelijke zorg

De richtlijn bevat maatregelen voor alle mogelijke behandelsituaties: ambulant, poliklinisch en in opname. De maatregelen richten zich op besmetting tegen gaan en hoe om te gaan met een besmette patiënt of medewerker. Verder is er aandacht voor het voorkomen van verdere besmetting als er sprake is van een besmette patiënt. Maar ook voor hoe professionals er voor kunnen zorgen dat de patiënt goede en noodzakelijke zorg krijgt die voor COVID-19 nodig is. Daarnaast is het van belang dat patiënten nog zoveel mogelijk de noodzakelijke behandeling en begeleiding blijven krijgen voor hun psychische klachten.

Digitale vormen van zorg

Daar waar afspraken moeten worden uitgesteld, stelt de richtlijn dat dit alleen mag als dat verantwoord is en in goed overleg met de patiënt gebeurt. Het is volgens Akwa onvermijdelijk dat de behandeling of begeleiding zo mogelijk vervangen wordt door bijvoorbeeld beeldbellen of een andere digitale vorm van behandeling. Het kwaliteitsinstituut stelt daarbij wel dat voor de meest kwetsbare patiënten het uitstellen van een afspraak of het vervangen van een face- to-face-contact door beeldbellen, niet altijd mogelijk is. Voor die patiënten staan in de richtlijn voorwaarden genoemd, waaronder persoonlijk contact wel mogelijk is. Ook geldt dat voor opname vervangende dagbehandelingen en groepsbehandeling van ernstig getraumatiseerde patiënten.

Corona-stress

Zorgprofessionals in de Ggz wordt gevraagd om extra oog te hebben voor stress gedurende de de aangescherpte maatregelen tijdens de coronacrisis. Bij patiënten en naasten speelt er stress door onzekerheden, afspraken die worden afgezegd en het verplichte thuisblijven. Goede communicatie over hoe deze omstandigheden hun behandeling of verblijf in de instelling kan beïnvloeden, is daarom erg belangrijk. Ook in het gezinsleven lopen spanningen op doordat ouders thuiswerken moeten combineren met de zorg voor hun kinderen. Zorgprofessionals wordt gevraagd hier oog voor te hebben en hiernaar te vragen.