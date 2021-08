NU’91: 55 procent verpleegkundigen tegen vaccinatieplicht

Daarnaast stelt 27 procent van de ondervraagden dat áls er al een verplichting zou worden ingesteld, deze voor de hele Nederlandse bevolking zou moeten gelden. 13 procent zegt tot slot niet per se voor een verplichting te zijn, maar zich te voegen als die er toch komt.

Vaccinatiestatus

Eerder bleek uit een peiling van Zorgvisie onder zorgbestuurders – en verleners dat driekwart tegen een vaccinatieverplichting is, hoewel de reacties flink uiteen liepen. Eerder schreven volksgezondheidsexperts Guus Schrijvers, Paul van der Velpen en Wim Schellekens dat het bestuur van zorgorganisaties wel moet weten welke medewerkers gevaccineerd zijn of niet.

Discussie

NU’91 zette een peiling uit onder 7.000 leden, voornamelijk verpleegkundigen en een enkele verzorgende. Zo’n 12 procent van hen vulde hem in. De resultaten van de peiling komen volgens een woordvoerder overeen met de discussie die binnen zorginstellingen wordt gevoerd. “Slechts een heel klein percentage is echt vóór een verplichting.” 95 procent van de verpleegkundigen in het ziekenhuis is volgens NU’91 inmiddels gevaccineerd tegen corona.

Werkdruk

De beroepsvereniging vroeg ook naar de werkdruk. 33 procent van de ondervraagden geeft aan de afgelopen weken extra werkdruk te ervaren als gevolg van het toegenomen aantal coronapatiënten. 67 procent ervaart dat als een probleem.

Eigen herstel

Van de ondervraagden geeft een minderheid van 27 procent aan klaar te zijn om zorg die eerder werd uitgesteld door corona in de avonden en weekenden te gaan inhalen. Ongeveer de helft zegt nog niet te zijn toegekomen aan het eigen herstel. Voorzitter van NU’91 Stella Salden: “Dat is natuurlijk een zorgelijke situatie. We zien dat het ziekteverzuim momenteel al hoger is dan normaal. Als we nu niet ingrijpen, gaat het een keer fout.” (Skipr/ANP)