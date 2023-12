NU’91: meer agressie tegen mensen die in zorg werken

Mensen die in de zorg werken hebben het gevoel dat ze steeds vaker met agressie te maken krijgen. In een peiling van beroepsorganisatie NU’91 voor omroep WNL zeggen bijna negen op de tien zorgmedewerkers dat de agressie in de zorg in de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Dat is vrijwel gelijk aan vorig jaar.