NU’91: meteen actie om capaciteit zorg te verhogen

Naast de maatregelen die het kabinet vrijdag bekendmaakte, moet er meteen actie worden ondernomen om de capaciteit van de zorg te verhogen. “Daar moeten we vandaag mee beginnen”, zegt Michel van Erp van NU’91, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden. “Er is genoeg potentieel.”

Parttimers zouden meer kunnen gaan werken, pas gepensioneerden kunnen bijspringen. NU’91 roept het kabinet op om dit ook mogelijk te maken, bijvoorbeeld door te zorgen voor kinderopvang voor zorgverleners die meer gaan werken en te regelen dat ze geen toeslagen kwijtraken.

Gigantische werkdruk

De werkdruk in de zorg is nu “gigantisch” hoog, zegt Van Erp, en roosters kunnen nauwelijks worden ingevuld. “Er staan bedden leeg waar geen personeel voor is.” De maatregelen die het kabinet aankondigde noemt Van Erp onoverkomelijk. “Maar we kunnen alleen maar hopen dat ze effect hebben, om de zorg draaiende te houden.”

Brancheorganisatie voor de ouderenzorg ActiZ vindt het een goede zaak dat ouderen en zorgpersoneel met direct patiëntencontact vanaf volgende week vrijdag een boosterprik tegen het coronavirus kunnen krijgen. Het kabinet had begin december in gedachten om te starten met de extra prikken, maar ActiZ pleitte ervoor de start naar voren te halen. “We kunnen hier goed mee uit de voeten”, zegt een woordvoerder. “We staan te popelen om te beginnen.” (ANP)