NU’91 overweegt juridische stappen om mondkapjes

De vakbond reageert “geschokt” op berichtgeving van Nieuwsuur hierover. NU’91 wil spoedoverleg met de verantwoordelijke ministers De Jonge (Volksgezondheid) en Van Ark (Medische Zorg). “Dit is onvoorstelbaar”, zegt voorzitter Stella Salden: “Verpleegkundigen en verzorgenden zijn onnodig blootgesteld aan het risico om zelf ziek te worden of patiënten te besmetten.”

Serieus nemen

NU’91 zegt dat vanaf het begin bij VWS en de IGJ is aangekaart dat deze maatregel niet klopt. “Daarbij is voortdurend gevraagd of deze was gebaseerd op schaarste, maar al die keren werd aangegeven dat dit niet zo was,” aldus Salden: “Hoe moeten zorgprofessionals de richtlijnen nu nog serieus nemen? We vragen ons af hoe de overheid – die hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk is – dit vertrouwen gaat herstellen.”

Tegen verplichting inenting

Overigens bleek uit een enquête van dezelfde bond dat driekwart van de verpleegkundigen tegen een verplichting is om zich voor gewone griep of corona in te enten. Een derde denkt zich vrijwillig te laten vaccineren tegen zowel de griep als het corona-virus. (ANP)