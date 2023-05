NU’91: plan Den Haag om personeel uit India te halen is ‘onethisch’

FNV en NU’91 zijn kritisch over het aantrekken van zorgpersoneel uit India en Zuid-Afrika door zorginstellingen in Den Haag. FNV-bestuurder Bert de Haas: “Dit is niet de structurele oplossing.” NU’91: “We hebben met stijgende verbazing kennisgenomen van de plannen. Dit is onethisch.”

Foto: SDI Productions/Getty Images/iStock

Gisteren werd via Zorgvisie bekend dat de Haagse zorgsector, onder meer Haaglanden MC (HMC), de komende jaren honderden verpleegkundigen en verzorgenden uit India en Zuid-Afrika naar Nederland haalt om het omvangrijke personeelstekort op te lossen. Hiervoor heeft een nieuwe stichting Maitrie onlangs een convenant gesloten in het Indiase Bangalore.

Hobbels in het verschiet

De Haas: “Dit is een noodoplossing. Dit is gaten vullen, maar niet duurzaam om het personeelstekort op te lossen.” Bovendien wijst hij op de hobbels die in het verschiet liggen, zoals het taalprobleem, cultuurverschil, extra opleiding die nodig is, vinden van huisvesting en het wennen aan het zorgwerk in Nederland, bijvoorbeeld omdat hier andere apparatuur wordt gebruikt.

De Haas wijst erop dat de komst van zorgprofessionals uit het buitenland averechts kan werken voor het bestaande personeel: “Zij moeten hen extra aandacht geven en begeleiden. Dat is zwaarder dan bij iemand die net in Nederland is afgestudeerd. Dit betekent een extra belasting. We weten allemaal hoe moeilijk het nu is om stagiairs een goede begeleiding te geven.”

Werving onbegrijpelijk

NU’91 vindt het vreemd dat het convenant van de Haagse zorgsector met Bangalore wel investeert in nieuw buitenlands zorgpersoneel, maar dat er geen geld is voor behoud van de huidige verpleegkundigen, verzorgenden en studenten. “Onbegrijpelijk”, aldus NU’91.

Voorzitter Stella Salden: “Juist bij krapte moet er krachtig ingezet worden om het huidige zorgpersoneel te behouden. Dit doe je door de sector weer aantrekkelijk te maken én te houden. Een marktconform salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn daarbij essentieel. In de basis van de zorgsector gaat dat al compleet mis, los dat eerst op.”

Zorgsysteem ontwricht

Daarnaast vindt NU’91 de werving van verpleegkundigen en verzorgenden in arme landen onethisch. Salden: “Het gebeurt steeds vaker dat westerse landen hun eigen tekort aan zorgpersoneel oplossen door professionals uit financieel minder ontwikkelde gebieden te halen. Dit is een groot probleem. Uit onderzoek van de International Council of Nurses (ICN) blijkt namelijk dat de zorgsystemen in deze arme landen ontwricht worden, omdat er simpelweg geen verpleegkundigen of verzorgenden meer overblijven.’’

Net als De Haas zegt Salden: “Bied zorgprofessionals aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden en een salaris dat recht doet aan de zwaarte en verantwoordelijkheden van het vak. Dat moet de basis zijn.”