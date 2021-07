NU’91 roept op tot een minuut stilte voor slachtoffers ggz

Het incident maakte grote indruk, schrijft NU’91. Waarna ze direct voor de zorgverleners gaan staan. “Wij accepteren geweld tegen hulpverleners nooit. Medewerkers staan dag en nacht klaar om vanuit hun professionaliteit de zorg te verlenen die nodig is, maar zorgprofessionals moeten kunnen rekenen op een veilige werkomgeving. Het gaat namelijk té vaak (en steeds vaker) mis”, aldus Michel van Erp, woordvoerder van NU’91.

Stilte

Daarom vraagt NU’91 om een minuut stilte in acht te nemen op vrijdag 23 juli om 12.00. “Dit uit respect voor de slachtoffers van dit ernstige geweldincident en als signaal dat geweld nooit geaccepteerd zal worden.” De kaderleden van NU’91 nemen deze boodschap mee naar hun werkgever en ook alle leden zijn geïnformeerd over het initiatief.

Peiling

Geweld tegen zorgprofessionals is een probleem dat al jaren speelt. NU’91 hield daarom in 2018 al een ledenpeiling. Daaruit kwam naar voren dat ruim 80 procent van de medewerkers in de ggz in de vijf jaar voorafgaand aan de peiling verbaal en fysiek geweld heeft meegemaakt. Dit ging van scheden tot schoppen/slaan en van spugen tot aan poging tot wurgen.

Onvoldoende verbetert

Michiel van Erp, woordvoerder van NU’91: “Als zorgprofessional ben je kwetsbaar. Je kunt je werk alleen doen als dat in een veilige omgeving is. Het is daarom ook verbijsterend om te zien dat wat betreft het thema ‘agressie op de werkvloer’ in de afgelopen drie jaar onvoldoende is verbeterd. Daar moet nu echt verandering in komen.”

Opdracht werkgevers

NU’91 pleit er dan ook voor dat werkgevers beter gaan luisteren naar de medewerkers op de werkvloer. “Het klinkt te simpel voor woorden, maar toch schort het hier vaak aan. Van bovenaf wordt er van alles bedacht voor de veiligheid, maar het personeel weet het soms gewoon beter”, benadrukt Van Erp.

Aangifte

Ook moeten zorgprofessionals veilig en anoniem aangifte kunnen doen. “Als ze overal met naam en toenaam staan, maakt ze dat kwetsbaar in hun werk. Het moet mogelijk worden dat de werkgever aangifte doet namens de medewerker.”

NU’91 vindt dan ook dat geweldplegers vervolgd moeten worden. “We moeten het geweld harder aanpakken, laten zien dat verkeerd gedrag consequenties heeft. Als we niks doen, blijft dit spelen”, vult Van Erp aan.