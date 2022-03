Nummer voor vaccintwijfelaars wordt platform voor meer medische vragen

De speciale telefoonlijn voor mensen die twijfels hebben over coronavaccins gaat mensen ook informeren over andere medische vraagstukken. De naam van de Vaccinatie Twijfeltelefoon wordt donderdag veranderd in de Twijfeltelefoon. Het eerste thema waar de medische informatielijn zich op gaat richten is de vroege opsporing van darmkanker. Later deze maand gaat de lijn ook vragen van tieners en hun ouders of verzorgers over HPV-vaccinatie beantwoorden.

Internist Robin Peeters van het Erasmus MC zette de Twijfeltelefoon op omdat hij merkte dat veel mensen slecht geïnformeerd waren over vaccinatie tegen het coronavirus. Hij wilde daar feitelijke medische informatie tegenover zetten, zodat mensen die twijfelden over vaccinatie een goed geïnformeerde beslissing kunnen nemen. Geneeskundestudenten die hiervoor zijn getraind nemen de telefoon op. Ze staan op bepaalde dagen ook mensen te woord in het Turks en het Arabisch.

Honderden telefoontjes

De lijn kreeg vanaf de eerste dag honderden telefoontjes. Dat succes hoopt het Erasmus MC te herhalen voor andere medische kwesties. Zo moet de Twijfeltelefoon “een preventieplatform” worden waar mensen vragen kunnen stellen over diverse medische kwesties. “Op dit moment doet veel desinformatie de ronde”, stelt Peeters. Dat geldt niet alleen voor de coronavaccins, maar ook voor het bevolkingsonderzoek waarmee darmkanker in een vroeg stadium kan worden opgespoord en over de HPV-vaccins, die baarmoederhalskanker helpen voorkomen.

Desinformatie

Momenteel ligt de vaccinatiegraad tegen het seksueel overdraagbare humaan papillomavirus op ongeveer 70 procent. In grote steden als Rotterdam is dat percentage nog lager. Patholoog Folkert van Kemenade wijt dat onder meer aan desinformatie. Ook hoort hij weleens “onterechte aannames van ouders dat hun dochter dat niet nodig zou hebben, gezien de associatie met seks”. Ook hier is correcte medische informatie volgens hem nodig als tegenwicht voor “klinkklare onzin” over vaccins die tegenstanders op sociale media zetten. (ANP)