NVK: ‘coronavaccinatie gezonde jongeren is belangrijk’

Gezonde jongeren vaccineren tegen het coronavirus is belangrijk om het virus dit najaar onder de duim te houden én het is goed voor hun eigen gezondheid, vindt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). “We moeten alles op alles zetten om de Delta-variant onder de duim te houden en nieuwe lockdowns en discussies over schoolsluitingen te voorkomen”, zegt voorzitter Károly Illy.

De Gezondheidsraad heeft het kabinet dinsdag geadviseerd om ook gezonde jongeren vanaf 12 jaar in aanmerking te laten komen voor de coronavaccinatie. De kinderartsen vinden dat een goede zaak. “De kans voor jongeren om heel ziek te worden van het coronavirus is veel kleiner dan bij volwassenen, maar nog altijd groter dan de kans op bijwerkingen. Die zijn mild en ze komen ook minder vaak voor dan onder volwassenen”, aldus Illy, die verwijst naar ervaringen in andere landen. Onder meer in de Verenigde Staten, Israël en Canada zijn al miljoenen jongeren gevaccineerd.

Langdurige klachten

De kinderarts wijst erop dat ook kinderen heel soms worden getroffen door ‘long covid’. Onder die term vallen langdurige klachten waar een deel van de coronapatiënten mee kampt. Sommigen houden maandenlang last van vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn en andere problemen, waaronder ook psychische klachten.

Maatschappij

“Voor de maatschappij als geheel is het vaccineren van jongeren belangrijk”, vindt de NVK. Zeker nu de extra besmettelijke Delta-variant in ons land rondgaat en naar verwachting snel de meest voorkomende coronavariant zal worden. “Uit de RIVM-modellen wordt nu al duidelijk dat we in september of oktober een nieuwe piek in de besmettingen krijgen”, zegt de voorzitter van de kinderartsenvereniging. Het vaccineren van jongeren kan volgens hem zeker helpen die piek zo laag mogelijk te houden. (ANP/NVK)