NVTZ en NVZD: Zorgbestuurders moeten per direct declaraties publiceren

Zorgbestuurders moeten “per direct actie ondernemen” om hun onkosten openbaar te maken. De verenigingen van zorgbestuurders en zorgtoezichthouders NVTZ en NVZD sturen vanmiddag een brief naar hun leden dat ze snel moeten voldoen aan de governancecode. Ze willen dat uiterlijk in mei de declaraties van zorgbestuurders over 2023 op hun websites worden gepubliceerd.

Beeld: K. Schmitt/Fotostand/picture alliance

Uit onderzoek van het tv-programma Nieuwsuur bleek woensdag dat 90 procent van de ziekenhuisbestuurders zich niet houdt aan de governancecode. In die code is sinds 2017 opgenomen dat zorgorganisaties transparant moeten zijn over individuele uitgaven van bestuurders, bijvoorbeeld voor reizen, congressen en restaurants, maar ook voor het aannemen van geschenken. Slechts een klein deel van de raden van toezicht ziet hierop toe, concludeerde Nieuwsuur.

“We sturen onze leden vandaag een brief met een aansporing tot actie”, aldus een woordvoerder van NVZD. Het is een gezamenlijke brief met NVTZ. “We hebben een governancecode waarvan een model onkostenbeleid deel uitmaakt. Iedereen die lid is van NVTZ en NVZD moet voldoen aan deze code. Die hebben brancheorganisaties samen ontwikkeld.”

Scherp op uitvoering

In de brief aan de leden staat dat NVTZ en NVZD aandringen bij toezichthouders en zorgbestuurders snel met elkaar in gesprek te gaan over de verantwoording van de onkosten bij bestuurders. “We willen dat al onze leden dat gesprek voeren en dat ze scherp moeten zijn op uitvoering van de governancecode met betrekking tot het onkostenbeleid”, aldus de woordvoerder van NVZD.

Onduidelijk is of NVTZ en NVZD willen dat zorgbestuurders met terugwerkende kracht tot 2017 hun uitgaven openbaar moeten maken. “Het lastige is dat veel zorgbestuurders in deze periode van functie zijn gewisseld”, aldus de woordvoerder van NVTZ. “Dat maakt het moeilijk die gegevens terug te zoeken”.

Richten op toekomst

NVZD laat weten dat dit in theorie kan, omdat declaratiedata vijf jaar lang bewaard moeten worden door de zorgorganisaties. De vereniging van zorgbestuurders zegt echter zich liever te willen richten op de toekomst: “Het is voor ons belangrijker dat het vanaf nu goed wordt geregeld. Dat betekent dat de gegevens over 2023 zo snel mogelijk op de websites komen en in de jaarverslagen over 2023.” Deze jaarverslagen moeten uiterlijk 31 mei zijn opgesteld.