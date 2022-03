NVVE bezorgd over toename van palliatieve sedatie

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) maakt zich zorgen over de naar eigen zeggen sterke toename van het aantal palliatieve sedaties in Nederland. In zeven jaar tijd is het aantal gestegen van 18 procent naar inmiddels ruim 22 procent van alle sterfgevallen. De toename is opvallend, volgens de vereniging, omdat de bevolkingssamenstelling in deze periode niet ingrijpend is gewijzigd en het aantal overlijdens door euthanasie niet sterk stijgt.