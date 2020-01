NVvP: ‘Water staat psychiaters aan de lippen’

Vandaag biedt de NVvP de kamerleden een petitie aan, in de vorm van ‘meters aan papierwerk’ aan de hand van fictieve casus ‘Daan’. Hiermee wil de vereniging illustreren hoeveel administratie een patiënt onder de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) in korte tijd ontvangt.

Nadelige gevolgen

‘De uitvoerbaarheid van het werk van de psychiater rond de verplichte, maar ook de vrijwillige, zorg staat onder de nieuwe wetgeving ernstig onder druk. Dat heeft nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de zorg die wij aan onze patiënten bieden’, aldus de woordvoerder van de NVvP. De NVvP heeft de afgelopen jaren steeds aangedrongen de Wvggz voorafgaand aan de invoering beter uitvoerbaar te maken. Helaas zonder resultaat, zo stelt de vereniging nu. Sommige psychiaters zou het water al aan de lippen staan en een aantal psychiaters zou overwegen hun werkzaamheden neer te leggen.

Administratiedruk

De Wvggz, die per 1 januari 2020 is ingegaan, zou volgens de NVvP meters (meer) aan papierwerk opleveren dan de voormalige Wet Bopz. Het werk van de psychiater komt volgens de NVvP daardoor ernstig onder druk te staan en dat heeft volgens de vereniging nadelige gevolgen voor de kwaliteit van patiëntenzorg. Er zou minder tijd voor contact met patiënt en diens naasten over blijven en minder tijd voor behandeling van de patiënt. Daarnaast zou de administratiedruk kunnen leiden tot meer crisismaatregelen en dwang én langere wachtlijsten.

Suggesties

De NVvP draagt ook een aantal suggesties aan waarmee de wet op korte termijn gerepareerd zou kunnen worden. Volgens de vereniging raken niet alleen professionals in de ggz verstrikt in een web van vele regels en inefficiënte en onwerkbare procedures rond de Wvggz. ‘Het raakt ook onze meest kwetsbare patiënten. Een betere uitvoerbaarheid door het vereenvoudigen van de wet is noodzaak, zonder aantasting van de kwaliteit van zorg en rechtspositie van de patiënt, en met de zorgvraag telkens als uitgangspunt’, aldus de woordvoerder.

Aanstaande woensdag 29 januari vindt in de Kamer algemeen overleg plaats over de Wvggz. De NVvP vraagt Kamerleden hun boodschap mee te nemen en een vinger aan de pols te houden rond de toezegging van de staatssecretaris om snel met reparatiewetgeving te starten.