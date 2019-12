NVvP zet in op medische staf in iedere ggz-instelling

De Nederlandse Vereniging van Psychiaters (NVvP), Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Federatie Medisch Specialisten hebben de handen ineen geslagen om medisch specialisten hierbij de komende tijd te ondersteunen. Dat meldt de NVvP op haar website.

Akkoord

Het akkoord voor een nieuwe Cao GGZ werd op 6 juli bereikt. De afgelopen maanden hebben de cao-partijen gezamenlijk de afspraken in een nieuwe cao-tekst uitgewerkt. Deze tekst is nu gepubliceerd. In het nieuwe Cao is onder andere vastgelegd dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten heeft. Verder staat er in het nieuwe cao een salarisverhoging van gemiddeld 3,3 procent per jaar. Ook wordt een onderzoek gestart naar gezonde roosters en belastende diensten.

Cao-app

De Cao GGZ-app is ondertussen ook herzien. Hierin staan alle afspraken uit de nieuwe cao, waaronder bijzondere toeslagen, het aantal vrije dagen en de werktijden. Ook bevat de app rekentools voor het aantal te werken uren, het Levensfasebudget en de onregelmatigheidstoeslag.

Later dit jaar laat de NVvP weten hoe deze ondersteuning vorm gaat krijgen.