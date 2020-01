NVZ deelt belangrijkste financiële kengetallen

Volgens de NVZ wekt Skipr in dit nieuwsbericht de suggestie dat de NVZ niet transparant wil zijn over een aantal financiële kengetallen. “Dat berust echter op een misverstand”, aldus de NVZ. “De NVZ hecht zeer aan transparantie. Veel informatie over wat wij doen voor en met onze leden is te vinden op onze website.”

Jaarrekening

Jaarlijks legt de NVZ financiële verantwoording aan haar leden af over de inzet van mensen en middelen. Uit de kengetallen voor 2019 komt naar voren dat de NVZ een jaarbudget van 12,4 miljoen euro, waarvan 9,3 miljoen euro bestaat uit contributieopbrengsten van de 98 aangesloten leden, waaronder algemene ziekenhuizen en categorale instellingen, zoals audiologische centra, kankercentra, revalidatie- en dialysecentra en radiotherapeutische instituten. Naar jaarbudget gemeten is de NVZ daarmee na ActiZ de grootste branchevereniging in de zorg.