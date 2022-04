NVZ lanceert Praktijkplan Beeldbellen

Beeldbellen krijgt in steeds meer ziekenhuizen voet aan de grond, maar hoe krijgt het een structurele plek in bestaande poliprocessen? Om antwoord te geven op praktische en organisatorische vraagstukken, is vanuit het NVZ-programma Digitale Zorg een Praktijkplan Beeldbellen ontwikkeld .

Het plan bevat diverse handvatten, tips en waarschuwingen voor valkuilen bij het gebruik van videoconsulten. Het behandelt een breed spectrum aan onderwerpen. Van het bepalen wanneer en voor wie videoconsulten geschikt zijn, de communicatie erover, het plannen, organiseren en opschalen van beeldbellen tot en met de afronding van het videoconsult en het monitoren en evalueren van deze vorm van zorg. Het Praktijkplan Beeldbellen is ontwikkeld aan de hand van ervaringen uit acht NVZ-lidinstellingen.

Checklists

Daarnaast kent het Praktijkplan Beeldbellen twee checklists over techniek en opschaling bij beeldbellen. Deze laatste checklist brengt in kaart wat moet worden geregeld als je het beeldbellen opschaalt na een pilot. In de Checklist techniek beeldbellen staan tips en valkuilen die projectleiders, leidinggevenden en informatiemanagers kunnen gebruiken in het gesprek met de ict-afdeling.