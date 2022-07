NVZ, NFU en FMS sturen Kuipers boze brief over IZA

Minister Kuipers van VWS moet veel meer geld uittrekken om de plannen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) te kunnen financieren. Dat hebben NVZ, NFU en FMS donderdag in een zeer kritische brief laten weten aan Kuipers. Daarin hebben ze hun ongenoegen geuit over de krappe financiering van het IZA.

“Praten over het IZA heeft alleen zin in de juiste volgorde”, zegt NVZ-voorzitter Melkert op Zorgvisie: “Eerst willen we helderheid over de financiële kaders van het IZA. Met te weinig geld komen werkbare afspraken in gevaar en daarmee de toegankelijkheid van de zorg.”

Extra loon personeel

NVZ, FMS en NFU schrijven dit in de aanloop naar de volgende IZA-onderhandelingsronde, aanstaande woensdag. Ze willen eerst praten over het budget voor de IZA-periode (2023 tot en met 2026).

Melkert vindt het onbegrijpelijk dat Kuipers 1,5 miljard euro per jaar wil bezuinigen: “Er moet juist geld bij. Om zorgmedewerkers extra loon te kunnen betalen, om digitalisering te stimuleren en te investeren in duurzaamheid.”

Dure geneesmiddelen

Melkert: “Bovendien moet er een structurele oplossing komen voor de jaarlijkse terugkerende hoge kosten voor dure geneesmiddelen. Want al die extra kosten bij elkaar zijn voor de ziekenhuizen echt onbetaalbaar. Daarom zijn die enorme bezuinigingen van 1,5 miljard onwerkelijk. Ik zie niet hoe we dat moeten opvangen. Ik zie eerder een beperkte jaarlijkse groei als reëel.’

