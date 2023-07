NVZ: Nieuwe minister zou ACM een aanwijzing moeten geven

Beeld: Vladimir Kononok/Getty Images/iStock

Concreet betekent dit dat er financiële middelen aan het macrokader moeten worden toegevoegd om de loonachterstand voor de middengroepen weg te werken. Voor 2027 en 2028 zou de CPB-raming voor de groei van de zorguitgaven aangehouden moeten worden. Daarnaast wil de NVZ een eenmalige structurele bijdrage om te voorkomen dat de stijgende loonkosten niet ten koste gaan van patiëntenzorg. Om cruciale zorgprofessionals voor de zorg te behouden, is het volgens de belangenbehartiger van de ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen ook noodzakelijk om de administratieve lastendruk fors te verminderen. Het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ zou volgens de NVZ uitgangspunt moeten zijn bij het aantrekkelijker maken van de arbeidsmarkt.

De NVZ heeft tien aanbevelingen opgesteld voor het volgende kabinet. In de komende maanden schrijven politieke partijen aan hun verkiezingsprogramma’s.

Geef ACM een aanwijzing

Een tweede aanbeveling is om voorbereidingen te treffen om de Mededingingswet aan te passen. De huidige wet- en regelgeving remmen volgens de NVZ de samenwerkingsverbanden en de IZA-afspraken. De Mededingingswet is te rigide en vraagt te veel bewijsvoering, stelt de NVZ. “Ook de RVS maakt daar in haar onlangs verschenen rapport melding van en deed concrete voorstellen. Graag ziet de NVZ dat het volgende kabinet ten minste de aanbevelingen van de RVS opvolgt en de benodigde aanpassingen van de Mededingingswet voorbereidt.”

De NVZ wil ook dat het aandeel ongecontracteerde zorg en de positionering van instellingen die deze zorg leveren aangescherpt worden. Dit om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg te ondersteunen.

In afwachting van een wijziging van de Mededingingswet stelt de NVZ voor dat de nieuwe minister van Economische Zaken en de nieuwe minister van VWS de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hiertoe een algemene aanwijzing geeft.

Hoogste prioriteit

De NVZ vindt dat de uitdagingen voor de zorgsector de hoogste prioriteit moeten krijgen in de verkiezingsprogramma’s. “Nederland doet een steeds groter beroep op de zorg. We leven langer en er zijn steeds meer ouderen ten opzichte van het aantal werkenden. Dat vraagt om een beleid van health in all policies”, staat in de brief met aanbevelingen.

NVZ-voorzitter Ad Melkert: “Het is nu tijd om door te pakken. Met het nieuwe regeerakkoord hebben wij de kans om een aantal problemen weg te nemen. Zo hopen wij dat de politiek eindelijk eens echt geld vrijmaakt voor de middengroepen in de zorg. De verpleegkundigen en patiënten verdienen dit.”

De Tweede Kamerverkiezing is op 22 november.