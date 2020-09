NVZ raadt ziekenhuispersoneel griepvaccinatie ‘dringend’ aan

NVZ-voorzitter Ad Melkert riep vorige week in radioprogramma ‘1 op 1’ ziekenhuispersoneel al op zich te laten inenten tegen de griep. Zodra meer bekend is over het beschikbaar komen van coronavaccins, bekijken ziekenhuizen hoe de vaccinatie in de ziekenhuizen het beste bevorderd kan worden. Ziekenhuizen kunnen medewerkers niet verplichten zich te laten vaccineren.