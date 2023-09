NVZ roept Tweede Kamer op: steun regionaal werkgeverschap

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) roept de Tweede Kamer op om regionaal werkgeverschap te steunen. De organisatie doet dit voorafgaand aan het debat in de Kamer over de arbeidsmarkt in de zorg op 27 september.

De Kamer kan regionaal werkgeverschap steunen door de uitwisseling van zorgpersoneel btw-vrij te maken en belemmeringen van mededingingsregels weg te nemen. Daarnaast verzoekt de NVZ de Tweede Kamer om de arbeidsmarkt in de zorg te steunen door extra loonruimte vrij te maken en de SEH-arts spoedig te erkennen als medisch specialist.

Bureaucratische hindernissen

Dat schrijft de NVZ in een brief aan de vaste Kamercommissie VWS. “Zorgorganisaties zetten zich in voor goed werkgeverschap. Onder andere door zorgprofessionals meer regie te geven over hun werk en meer flexibiliteit te bieden. Een manier om zorgmedewerkers in vaste dienst meer flexibiliteit te bieden, is het maken van regionale afspraken over de inzet van zorgprofessionals bij verschillende zorgaanbieders. Dit maakt het mogelijk om beter te schakelen met avond-, nacht- en weekenduren (anw-uren). In de praktijk stuiten deze regionale initiatieven op veel bureaucratische hindernissen”, aldus de NVZ.