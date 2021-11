NVZ: Thuis kan het ook

Deze vormen van digitaal contact zijn in veel gevallen een goed, en soms zelfs beter, alternatief voor een fysieke afspraak, vinden beide organisaties. Zo kan de patiënt vanuit zijn eigen omgeving, via een beveiligde app of online omgeving laagdrempelig contact hebben met de zorgverlener.

Enorme vlucht

Door de pandemie hebben appen en beeldbellen met zorgverleners een enorme vlucht genomen. “Hoe fijn is het dat veel van de afspraken toch door konden gaan, ondanks dat patiënten niet naar het ziekenhuis mochten?”, aldus de NVZ en de Vliegwielcoalitie.

“Beeldbellen of appen is er niet alleen voor situaties waarin een fysieke afspraak niet mogelijk is. Deze campagne wil juist de voordelen van digitaal contact benadrukken en laten zien dat contact op deze manier net zo persoonlijk en vertrouwd kan zijn als een bezoek aan het ziekenhuis.” Ze wijzen er op dat patiënten hierdoor reistijd en –kosten besparen en het contact makkelijker kunnen inpassen in hun agenda.

Op Thuiskanhetook.nl is een communicatietoolkit beschikbaar. De campagne duurt enkele maanden.