NVZ-voorzitter Melkert wil af van ‘blue wrap’

Vooral de centrale sterilisatieafdelingen zijn grootverbruikers van blue wrap. Ze gebruiken dat om chirurgische instrumenten in te verpakken voordat ze de autoclaaf in gaan.

Goedkoper en beter alternatief

Er bestaat een alternatief: een sterilisatiecontainer van gerecycled aluminium. Daarmee kunnen netten met chirurgische instrumenten worden gesteriliseerd zonder blue wrap. Deze methode is milieuvriendelijker, zo concludeerden onderzoekers van het LUMC en de TU Delft. Uit een Duitse studie blijkt bovendien dat de methode goedkoper is.

Investeringen zijn nu moeilijk

85 procent van de Duitse ziekenhuizen maakt gebruik van deze sterilisatiecontainers. In Nederland is dat minder dan 10 procent. Melkert wijst op de investering die nodig is voor de aanschaf. “Die investering verdien je weer terug, maar dat zijn wel termijnen van vijf á zes jaar. Een behoorlijk aantal ziekenhuizen heeft een hele kleine marge en moet er alles aan doen om in de zwarte cijfers te blijven. Dat we van die blue wrap af moeten, wil ik zonder omwegen en voorbehouden verklaren. Maar ik moet met mijn leden kijken hoe en wanneer dat gefinancierd kan worden.”

Melkert zegt dit in het televisieprogramma ‘Wat houdt ons tegen?’, dat wordt uitgezonden op 3 december op NPO2.