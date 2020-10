NVZ: zonder extra geld komt ziekenhuiszorg in 2021 in gevaar

Ziekenhuizen willen dat het kabinet structureel extra geld uittrekt voor de ziekenhuiszorg in 2021 en daarna. Zonder directe actie komt de ziekenhuiszorg in gevaar, waarschuwt de NVZ in een brief aan de Tweede Kamer.

Ziekenhuizen lopen keihard aan tegen de grenzen van de financiële afspraken vier jaar geleden zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische Zorg. Daarin is afgesproken dat de groei van het zorgvolume elk jaar afneemt, om in 2022 op 0 procent uit te komen. Voor 2021 moet de groei afnemen van 0,6 procent tot 0,3 procent. Maar die afspraken zijn gemaakt toen er nog geen coronacrisis was. Toch houdt het kabinet er aan vast.

Financiële onzekerheid

De coronacrisis bezorgt ziekenhuizen hogere uitgaven. Tegelijkertijd zien ziekenhuizen hun inkomsten teruglopen door het afschalen van de reguliere zorg. Voor 2020 zijn goede afspraken over compensatie gemaakt, maar voor 2021 nog niet. Door de tweede coronagolf stapelen de problemen zich op voor ziekenhuizen. De opvang van covid-patiënten zal waarschijnlijk gedurende een groot deel van 2021 doorgaan. ‘Ziekenhuizen zouden zich bij de enorme inzet die nu gevraagd wordt geen zorgen hoeven te maken over de financiën, maar dat is allerminst het geval’, schrijft de NVZ aan de Vaste Kamercommissie voor VWS. Daarom wil de NVZ nieuwe afspraken maken met het kabinet en zorgverzekeraars. Er is extra geld nodig voor inhaalzorg en voor het aantrekken van meer personeel.

BKZ omhoog met 600 miljoen euro

De NVZ wil dat het budgettaire kader structureel wordt verhoogd met 600 miljoen euro. De afspraken in het HLA over het dalende zorgvolume zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat ziekenhuizen zorg verplaatsen naar de eerstelijnszorg. Maar door de coronacrisis ontstaat er een stuwmeer aan uitgestelde reguliere zorg. Die bedraagt mogelijk 5 procent van de reguliere zorg. Als ziekenhuizen geen extra geld krijgen voor de inhaalzorg, zullen de wachtlijsten oplopen voor minder urgente planbare zorg.

Dure geneesmiddelen uit BKZ

De beperkte groei die ziekenhuizen nog krijgen, gaat helemaal op aan de stijging van de kosten van dure geneesmiddelen. De NVZ wil de dure geneesmiddelen daarom buiten het budgettair kader zorg plaatsen.

Overheidsgeld voor hoger loon

De stijgende loonkosten vormen ook een grote bron van zorg. In de cao ziekenhuiszorg is een stijging van 5 procent afgesproken. Tegelijkertijd valt de bijdrage van de overheid, de zogeheten OVA-ruimte, aanzienlijk lager uit dan verwacht door de coronacrisis. In de VWS-begroting daalt de overheidsbijdrage van met 17 miljoen euro in 2020 en zelfs met 445 miljoen euro in 2021. Gezien de nieuwe cao-onderhandelingen in 2021 komen ziekenhuizen komen hierdoor in ‘een onmogelijke en onacceptabele spagaat: oplopende verwachtingen voor meer loon, terwijl er steeds minder beschikbaar voor is.’

Concurrentie opschorten

Voor 2021 willen de ziekenhuizen de concurrentie bij de zorginkoop opschorten. De NVZ vindt het onbegrijpelijk dat de ACM zorgverzekeraars opdraagt om bij de zorginkoop 2021 concurrentie als uitgangspunt te nemen. Dat valt niet te rijmen met de opdracht van de minister om de acute zorg te waarborgen.

De NVZ vraagt de Kamerleden steun voor de volgende maatregelen: