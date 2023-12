NWO-subsidie voor inzet virtual reality bij visuele revalidatie thuis

Ongeveer de helft van de mensen die een beroerte hebben gehad, ervaart halfzijdige blindheid, ofwel hemianopsie. Dit heeft grote invloed op de algehele gezondheid en deelname aan het maatschappelijk leven. Koninklijke Visio biedt revalidatie voor mensen met deze vorm van slechtziendheid en speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van VR-zorg in de thuissituatie. De virtual reality thuistraining stelt mensen in staat in hun eigen omgeving, op een eigen tempo te revalideren.

Meer bewustwording

Het is de bedoeling dat ieder jaar ongeveer duizend mensen op deze manier meer grip krijgen op hun herstel en revalidatieproces. Hierdoor wordt de druk op de zorg verlicht en barrières voor revalidatie weggenomen. Een ander belangrijk doel van het onderzoek is dat familie, collega’s en professionals rond de persoon met halfzijdige blindheid meer betrokken zijn bij de revalidatie en inzicht krijgen in hun visuele beperking. Dit moet bijdragen aan meer bewustwording en begrip, waardoor sociale en beroepsmatige participatie vanzelfsprekender blijft.