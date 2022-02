Nynke Boonstra benoemd tot hoogleraar Verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg

Het UMC Utrecht heeft Nynke Boonstra per februari 2022 benoemd tot hoogleraar Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg. Nynke Boonstra is de allereerste verpleegkundig specialist GGZ die in Nederland tot hoogleraar is benoemd, aldus UMC Utrecht.

Boonstra zal haar steentje gaan bijdragen aan de infrastructuur voor verpleegkundig onderzoek op GGZ-gebied. Deze is in Nederland nog erg beperkt, terwijl het om veel patiënten en verpleegkundigen gaat. Via de leerstoel Verpleegkunde in de Geestelijke Gezondheidszorg kan Boonstra meewerken aan het verbeteren van de zorg van patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Zij gaat onder andere onderzoek doen op het gebied van waardegedreven zorg binnen dit domein.

Combineren

Ze blijft onderwijs en onderzoek combineren met directe patiëntenzorg in de GGZ. Als eerste vrouw op deze positie vertegenwoordigt ze de academische top van een beroepsgroep die voor tachtig procent uit vrouwen bestaat. Ze is een rolmodel dat laat zien dat ‘carrière maken aan het bed’, de wens van veel ambitieuze studenten en verpleegkundigen, mogelijk is.

Brug

Boonstra werkt als praktiserend verpleegkundig specialist bij KieN, een aanbieder van een specialistische zorg op maat voor mensen met een psychosegevoeligheid, en als lector bij NHL Stenden hogeschool. Ze werkte negen jaar als opleider van verpleegkundig specialisten bij GGZ Friesland. Vanuit deze ervaring kan ze als geen ander de brug slaan tussen de alledaagse praktijk en de wetenschap.