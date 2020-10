NZa adviseert nieuw experiment met bekostiging wijkverpleging

De wijkverpleegkundige organiseert de zorg rond de cliënt. Hij of zij bepaalt hoeveel zorg er nodig is en op welke manier deze het beste kan worden geleverd. De NZa vindt dat de bekostiging ruimte moet geven aan de wijkverpleegkundige om de zorg in te richten naar het professionele inzicht.

Cliëntprofielen

Cliëntprofielen geven inzicht in de hoeveelheid zorg die mensen nodig hebben en daarmee in de cliëntpopulatie. De profielen worden bepaald door kenmerken van een cliënt die sterk samenhangen met of iemand veel of weinig zorg nodig heeft. De focus moet meer op kwaliteit en minder op kwantiteit in de vorm van uren zorg komen. Cliëntprofielen moeten ook een vergoeding voor langere tijd mogelijk maken.

De wijkverpleegkundige neemt vaak de organisatie en coördinatie van zorg tussen verschillende organisaties zoals de gemeente, de huisarts en het ziekenhuis op zich. In de nieuwe prestaties maakt de zorgautoriteit ruimte om deze taken te vergoeden. Dit moet tevens de samenwerking in de regio bevorderen, aldus de NZa.

Zorgprofessionals, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, V&VN en de Patiëntenfederatie hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het advies van de NZa. Als de minister het advies overneemt, start het experiment op 1 januari 2022.