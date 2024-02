NZa adviseert nieuwe bekostiging voor tijdelijk verblijf

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert een nieuwe, modulaire bekostiging in te voeren voor tijdelijk verblijf in de zorg. Voor eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg komen er tarieven voor verschillende onderdelen, zoals het verblijf en de behandeling tijdens het verblijf. De nieuwe bekostiging moet in eerste instantie op experimentele basis worden ingevoerd op 1 januari 2025.

Bij tijdelijk verblijf gaat het meestal om de opname van kwetsbare thuiswonende ouderen. Na een acute situatie, zoals een val, kunnen ze tijdelijk niet zelfstandig thuis wonen. Een tijdelijke opname kan dan uitkomst bieden. Dan hoeven ouderen niet onnodig naar het ziekenhuis en hoeven ze ook niet meteen naar een verpleeghuis. Tijdelijke verblijfsvormen zijn bijvoorbeeld de geriatrische revalidatiezorg en voorzieningen voor eerstelijnsverblijf.

Tarieven niet toereikend

De aanbieders van deze tijdelijke verblijfsvoorzieningen hebben in het verleden aangegeven dat de huidige tarieven niet toereikend waren. Daarom startte de NZa een onderzoek naar de beste passende bekostiging voor de verschillende vormen van tijdelijk verblijf: voor het eerstelijnsverblijf (elv), geriatrische revalidatiezorg (grz) en crisiszorg voor mensen met een indicatie verpleging en verzorging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz crisiszorg vv). Bij het onderzoek waren zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren betrokken.

Het onderzoek richtte zich op een aantal bekostigingsvormen, waaronder een integraal dagtarief, een bekostiging van behandeling per uur, een bekostiging per dan met onderscheid in behandelvormen en een dbc-structuur zoals in de grz, waarbij geregistreerd wordt per vijf minuten.

Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg

Voor het eerstelijnsverblijf en de geriatrische revalidatiezorg adviseert de NZa nu een modulaire bekostiging. De zorgautoriteit heeft gekeken naar twee varianten van modulaire bekostiging, namelijk met een prestatie-eenheid per uur en per dag. Op basis van een verdere analyse van de opties kiest de NZa op dit moment voor een prestatie-eenheid per uur voor de behandelmodules (in de praktijk betekent dit dat per 5 minuten gedeclareerd wordt). “Door te werken met een prestatie-eenheid per uur voor de behandelminuten krijgen we automatisch ook meer inzicht in de inzet van de behandeling per cliënt dan bij een prestatie-eenheid per dag. Op basis van deze inzichten kan het zijn dat een andere prestatie-eenheid beter passend blijkt in de toekomst.”

Crisiszorg

Voor de Wlz crisiszorg vv heeeft de NZa, na overleg met beroeps- en branchepartijen, afgesproken om het integraal dagtarief verder uit te werken. “Uit ons onderzoek komt de modulaire prestatiestructuur als meest passend naar voren, maar hier blijkt geen draagvlak voor te zijn bij beroeps- en branchepartijen. Ze geven aan dit leidt tot te hoge administratieve lasten en niet goed aansluit op de bekostiging van de intramurale Wlz zorg. Daarom kiezen we er op dit moment voor om geen wijziging door te voeren in de prestatiestructuur voor de Wlz crisiszorg vv. Het tarief van de huidige integrale dagprestatie zal worden herijkt op basis van het kostenonderzoek. (..) De komende tijd onderzoeken we de mogelijkheden om het integraal dagtarief voor de Wlz crisiszorg vv te differentiëren naar zorgzwaarte (licht, midden, zwaar). Dit wordt verder opgepakt in het project Onderhoud bekostiging langdurige zorg.”

Palliatieve zorg

Ook voor elv palliatieve terminale zorg komt de modulaire bekostiging als meest passend naar voren, stelt de NZa vast. Beroeps- en branchepartijen hebben echter een voorkeur voor het integraal dagtarief. “Het belangrijkste verschil tussen elv ptz en andere vormen van tijdelijk verblijf is dat bij elv ptz lage administratieve lasten als belangrijkste criterium gelden volgens de beroeps- en branchepartijen. Onder andere doordat deze zorg vaak wordt geleverd in kleinschalige instellingen zoals een hospice. Ons voorstel is dan ook om voor elv ptz de huidige prestatiestructuur te handhaven, waarbij de tarieven worden herijkt en onderzocht wordt of er normatieve elementen worden toegevoegd.”

Experiment

De NZa adviseert om per 1 januari 2025 te starten met een experimentbeleidsregel tijdelijk verblijf. “Deze beleidsregel gaat gelden voor het elv (met uitzondering van elv ptz) en de grz. Voor elv ptz en de Wlz crisiszorg vv blijft de huidige bekostiging met een tarief per dag gelden waarbij de tarieven worden herijkt per 1 januari 2025. Per 1 januari 2030 wordt de modulaire bekostiging voor het elv en de grz landelijk ingevoerd”, aldus de NZa.