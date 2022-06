NZa adviseert structurele financiering voor patiëntenspreiding

Over de bekostiging hiervan, heeft VWS advies gevraagd aan de NZa.

Tijdens de coronapandemie was het spreiden van patiënten over ziekenhuizen cruciaal om de zorg zo goed mogelijk toegankelijk te kunnen houden. De organisaties die de spreiding coördineerden en inzicht boden in capaciteit werden gefinancierd via incidentele coronaregelingen. Als tijdelijke oplossing adviseert de NZa om voorlopig gebruik te maken van een beschikbaarheidsbijdrage.

Beschikbaarheidsbijdrage

Desgevraagd antwoordt NZa-woordvoerder dat VWS moet bepalen welke beschikbaarheidsbijdrage hiervoor wordt ingericht. Er zijn meerdere opties, zoals het toevoegen aan een bestaande regeling, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheidsbijdrage Coördinatie Traumazorg en Regionaal overleg acute zorg, of het maken van een nieuwe beschikbaarheidsbijdrage.

Hoe groot is het budget is voor patiëntenspreiding is nog niet bekend. De NZa heeft op dit moment nog geen compleet overzicht van de totale kosten van het LCPS, RCPS-en en LPZ. Daarbij hangen de kosten ook samen met de afbakening van zo’n beschikbaarheidsbijdrage die nog moet worden gemaakt.

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor zorgcoördinatie, inzicht bieden in beschikbare zorgcapaciteit en het spreiden van patiënten die acute zorg nodig hebben. Het LCPS is verantwoordelijk voor de spreiding van patiënten op landelijk niveau. De RCPS-en doen dit op regionaal niveau. Het LPZ is het ict-systeem dat wordt gebruikt door het LCPS en RCPS om inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit van ziekenhuizen in Nederland.

Landelijk zorgcoördinatiecentrum

De NZa adviseert de beschikbaarheidsbijdrage in ieder geval door te laten lopen totdat zorgcoördinatie structureler wordt ingericht in een landelijk coördinatiecentrum. “Omdat het verloop van de coronapandemie nog onzeker is, wordt op deze manier de patiëntenspreiding in ieder geval in tijden van crisis gewaarborgd. Over twee jaar zou een evaluatie dienen plaats te vinden.”

Minister Kuipers heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), Ambulancezorg Nederland (AZN), ActiZ, InEen en Zorgverzekeraars Nederland gevraagd een plan te maken voor een landelijk dekkende zorgcoördinatie. De NZa wijst erop dat naast een goede financiering ook goede afspraken nodig zijn. “Daarom benadrukken wij in onze visie dat het belangrijk is om in dit kader rollen en verantwoordelijkheden helder te definiëren, en dat helder moet zijn wie wanneer doorzettingsmacht heeft als de druk op de zorg toeneemt.”

De vraag of een dergelijk landelijk zorgcoördinatiecentrum alleen bedoeld is voor coronapatiënten of dat het wellicht de bedoeling is om in de toekomst alle patiënten landelijk te spreiden, kan de NZa niet beantwoorden.

Doorzettingsmacht

De NZa benadrukt dat voor het ontwikkelen van een structurele bekostiging de rollen en verantwoordelijkheden van partijen, zoals het LCPS, het LNAZ, de ROAZ’en, GGD GHOR en zorgverzekeraars en zorgkantoren, helder moeten worden gedefinieerd. “Ook is een perspectief nodig dat zich richt op de ziekenhuiszorg en op andere sectoren in de keten om de druk op de zorg ook in de toekomst gelijkwaardig te kunnen verdelen. Hierbij is het belangrijk te bepalen welke andere situaties naast de coronapandemie vragen om extra zorgcoördinatie en wie dan welke rol pakt. Hierbij adviseren wij te bepalen wie wanneer doorzettingsmacht heeft.”