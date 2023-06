NZa beboet zorgaanbieder voor niet mededelen overname

De bestrafte zorgorganisatie verdedigde zich door te stellen dat er zoveel haast met de overname was omdat anders de continuïteit van zorg in gevaar zou komen en personeel zou weglopen. Daarin ging de NZa niet in mee. Als daar aanleiding toe is kan organisatie ontheffing aanvragen of een spoedprocedure opstarten. Daar is in dit geval geen sprake van en al metal spreekt de NZa van een “minder ernstige overtreding” met een boete als gevolg.

Zorgvuldig proces

De NZa moet een fusie of overname toetsen als de zorgaanbieder, of het concern waartoe deze behoort, met tenminste 50 personen zorg verleent in Nederland. Partijen mogen een fusie of overname pas uitvoeren als de NZa heeft geoordeeld dat het proces zorgvuldig is doorlopen. Ook wordt bekeken of er voldoende is afgestemd met de stakeholders zoals medewerkers en cliënten. Daarnaast toetst de NZa of de continuïteit van cruciale zorg door de concentratie in gevaar komt.