NZa blokkeert twee overnames huisartsenpraktijken door Co-Med

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft geen goedkeuring voor de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door huisartsenketen Co-Med. De beschikbaarheid van huisartsenzorg zou door de overnames in het geding kunnen komen, stelt de NZa.

Na 1 januari 2024 zou er onvoldoende huisartsenzorg beschikbaar kunnen zijn voor de patiënten van beide praktijken als de overnames doorgaan, oordeelt de NZa. De huisartsen van de praktijken gaan met pensioen en in de ogen van de NZa maakt Co-Med onvoldoende duidelijk hoe het de zorg gaat voorzetten.

Gebroken beloftes

Dergelijke risico’s kunnen leiden tot “maatschappelijke onrust”, schrijft de NZa in een toelichting. Dat Co-Med eerder bij twee overnames wel met een plan kwam om de zorg voort te zetten maar dat vervolgens niet waar kon maken, speelde een rol bij de beslissing over de voorgenomen overnames in Bergen op Zoom.

Zorgplicht

De NZa legt de bal nadrukkelijk bij de zorgverzekeraars: “We nemen contact op met de grootste zorgverzekeraar in Bergen op Zoom om ervoor te zorgen dat de huisartsenzorg voor de patiënten toegankelijk blijft. De NZa verwacht dat zij zich houden aan hun zorgplicht. Dit betekent dat zij maatregelen zullen moeten nemen om ervoor te zorgen dat patiënten kunnen blijven rekenen op huisartsenzorg. En dat zij patiënten bemiddelen naar een andere huisarts wanneer dat nodig is, in afstemming met de praktijkhouders die daar ook een verantwoordelijkheid in hebben.”