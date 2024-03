NZa: budgetbekostiging mogelijk voor zorgcoördinatie

Het is mogelijk om een voor een zelfstandige zorgcoördinatie-organisatie budgetbekostiging te gebruiken voor de zorginkoop. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in antwoord op vragen van de minister over hoe zorgcoördinatie gefinancierd kan worden.

Het gaat om een eerste advies van de NZa. Eerder publiceerde de toezichthouder al een zogeheten handvatten document richting te geven bij het gezamenlijk financieren van zorgcoördinatie.

Meer duidelijkheid nodig

In dit nieuwe advies concludeert de toezichthouder ook budgetbekostiging goed mogelijk is, maar voordat dit verder wordt uitgewerkt is er meer duidelijkheid nodig over wat zorgcoördinatie precies is en hoe dit wordt ingevuld. “”Daarna kunnen we gericht adviseren hoe zorgcoördinatie te bekostigen.”

Minister Conny Helder schrijft in reactie op het advies met partijen in gesprek te gaan over de verdere ontwikkeling van zorgcoördinatie zodat er in het najaar een vervolgopdracht aan de NZa kan worden gegeven voor een nadere, technische invulling van budgetbekostiging.