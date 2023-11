NZa: budgetpolis vergroot tweedeling tussen verzekerden

Het aantal mensen dat overstapte naar een andere zorgverzekering was in 2022 met 8,5 procent een kwart hoger dan het jaar ervoor. Ook het aantal mensen dat koos voor een budgetpolis steeg van 21,8 procent in 2022 naar 24,5 procent in 2023.

Dat bijna een kwart van de mensen voor een budgetpolis koos, komt doordat de gemiddelde premie in 2023 fors steeg, stelt de NZa in de Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2023. “Het is begrijpelijk dat mensen besparen op kosten.”

Contractering

De NZa constateerde ook dat in de afgelopen periode dat het gecontracteerde zorgaanbod pas zeer laat bekend was. “De NZa ziet graag dat mensen bij de keuze voor een zorgverzekering naast de prijs ook kijken naar de inhoud van de polis zoals welke zorg er vergoed wordt. Het is daarom belangrijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders op tijd hun contractering rond hebben zodat mensen goed geïnformeerd een overwogen keuze kunnen maken voor een zorgverzekering. Om dit te bevorderen hebben we een handvattendocument opgesteld waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars het contracteerproces makkelijker en sneller kunnen laten verlopen.”

Tweedeling polismarkt

Uit de monitor blijkt dat de tweedeling tussen polissen voor gezonde verzekerden met lage zorgkosten en polissen voor verzekerden met hoge zorgkosten steeds verder toeneemt. Dit terwijl het verschil tussen de zorgpremies afgelopen jaar flink is afgenomen. “De steeds duidelijkere tweedeling is zorgelijk omdat het de solidariteit in gevaar brengt en dat is de basis van het zorgstelsel. In eerdere monitors hebben we dat ook aangegeven en om maatregelen gevraagd.”

Vanaf 2024 voert het ministerie van VWS een nieuwe maatregel in die ervoor moet zorgen dat het voor zorgverzekeraars minder interessant wordt om zich te richten op jonge en gezonde verzekerden. “We verwachten dat deze maatregel aanzienlijke effecten heeft op de zorgverzekeringsmark en bevorderlijk is voor de solidariteit”, aldus de zorgautoriteit.