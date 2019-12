NZa: CZ en DSW pakken te weinig wachttijden ggz aan

Wachttijd een jaar

In zes regio’s van deze drie verzekeraars stijgen de wachttijden voor ernstige stoornissen tot negen maanden en in sommige gevallen een jaar.

Voor schizofrenie in de regio Rotterdam moeten verzekerden 51 weken op een behandeling wachten, voor pervasieve stoornissen (onder meer autisme en syndroom van Asperger) in Zuid-Oost Brabant is de totale wachttijd 42 weken (bijna tien maanden).

Dertig weken

In de regio Arnhem geldt voor pervasieve stoornissen een wachttijd van 32 weken en in Amsterdam duurt het dertig weken voordat iemand met persoonlijkheidsstoornissen in behandeling kan worden genomen: dat is twee keer de Treek-norm.

Treek-norm

Voor het eerst noemt NZa naam en toenaam van zorgverzekeraars die zich niet houden aan de Treek-norm. Dit terwijl ze er ook dit jaar op zijn aangesproken door onder meer de NZa. CZ, DSW en ENO (regio Deventer) hadden beloofd de wachtlijsten aan te pakken, maar voor een groot aantal behandelingen zijn de wachttijden zelfs fors gestegen.

Complimenten voor Menzis

De NZa complimenteert Menzis en Zorg en Zekerheid. Zij hebben wel de wachttijden met nieuw beleid sterk verminderd. “Zij zijn het verst in hun aanpak”, aldus de NZa. De twee verzekeraars konden niet voorkomen dat landelijk de wachttijden opnieuw zijn opgelopen. Alleen in de basis-ggz daalde de gemiddelde wachttijd zeer licht.

Bij de laatste meting in juli wachtten 38.000 volwassenen op specialistische ggz-zorg. Hiermee daalt het aantal cliënten dat binnen de Treek-norm wordt behandeld naar 73 procent.

Langste wachttijden

Mensen moeten in Nederland het langst wachten op een behandeling voor een pervasieve stoornis (gemiddeld 21 weken totaal). Daarna volgen persoonlijkheidsstoornissen (20 weken), de restgroep diagnoses/andere aandoeningen (18 weken), eetstoornissen (17 weken), aandachttekort en -gedrag (16 weken).