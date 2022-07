NZa: Dure regeling GGZ-Wonen moet ingeperkt worden

Er komen veel meer cliënten in aanmerking voor GGZ-Wonen dan verwacht. De kosten rijzen de pan uit. De hele regeling moet daarom opnieuw tegen het licht worden gehouden. Er moet opnieuw bekeken worden: wie zijn deze cliënten, welke zorg hebben ze nodig? Dat schrijft de NZa in de monitor Zorggebruik GGZ-wonen cliënten in de Wlz .

Sinds 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis aanspraak maken op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat ze hulp en begeleiding bij het wonen kunnen krijgen. De instroom van mensen met een GGZ-Wonen indicatie in de Wet langdurige zorg (Wlz) is fors hoger dan vooraf verwacht, stelt de NZa. Dit was eigenlijk al vroeg in 2021 duidelijk. Toenmalig minister van VWS Hugo de Jonge deed al 100 miljoen euro bovenop het budget, maar dat was al niet toereikend.

Grote verschillen

Nu lijkt de NZa aan de noodrem te trekken. De instroom van ggz-cliënten in de Wlz is bijna 50 procent hoger dan verwacht. Zo zijn er tot 1 maart 2022 inmiddels 23.415 cliënten toegelaten tot de Wlz, waar vooraf maximaal 16.250 cliënten verwacht werden. In de bekostiging blijken bovendien grote verschillen te zitten. Er zitten grote verschillen in de keuzes die cliënten maken in de leveringsvorm van zorg. “Voor de vijf zorgprofielen was de verwachting dat de kosten per profiel gelijkwaardig zouden zijn. Maar binnen de modulaire prestaties zien we grote verschillen in de kosten binnen eenzelfde zorgprofiel”, schrijft de NZa.

Ook zijn er verschillen tussen regio’s in de manier waarop zorgkantoren zorg inkopen en betalen.” Opvallend is dat er in een regio geen integrale bekostiging is afgesproken. Tegelijk zien we dat er in een aantal regio’s in verhouding juist meer integraal bekostigd wordt. Daarnaast zien we dat er veel spreiding is in de kosten.”

‘Terug naar het begin’

Volgens de NZa moet de regeling voor GGZ-Wonen daarom helemaal opnieuw worden overwogen. “Op basis van de bevindingen in deze monitor ligt het voor de hand om ‘terug te gaan naar het begin’”, schrijft de zorgautoriteit. “Gezien de hoge instroom van cliënten met een GGZ-Wonen zorgprofiel in de Wlz en de spreiding in de zorgkosten, adviseren we om met alle stakeholders een grondige analyse te maken van de doelgroep: wie zijn deze cliënten, welke zorg hebben ze nodig, van wie ontvangen zij de zorg, wat betekenen de principes van passende zorg voor deze doelgroep?”

Om de variatie in zorg aan te pakken, moet er een kwaliteitskader voor deze doelgroep komen. “Dit moet duidelijk maken hoeveel en welke ondersteuning, begeleiding en behandeling nodig is voor de verschillende GGZ-Wonen cliëntgroepen. Een kwaliteitskader kan duiden wat passende zorg is, vervolgens kan de bekostiging hierop worden aangesloten. Data kunnen achteraf inzicht geven in hoeverre het zorggebruik in lijn is met de uitgangspunten van passende zorg.”

Om echt grip te krijgen op de kosten, moet er ook iets gedaan worden aan de instroom. “De instroom is fors hoger dan verwacht (meer dan 50 procent). Dit roept de vraag op of alle cliënten die zijn ingestroomd de beoogde Wlz-cliënten zijn, en zo nee, of de toegangscriteria voldoende zijn toegespitst op en scherp zijn voor deze doelgroep”, stelt de NZa.

Keuzevrijheid

Tot slot moet er ook gekeken worden naar de definitie van keuzevrijheid, vindt de zorgautoriteit. De NZa heeft het dan over de vrijheid van keuze voor behandelaren. “In het kader van passende zorg vinden we dat er discussie gevoerd mag worden over de definitie van keuzevrijheid. Is keuzevrijheid onbegrensd, of is een pallet aan keuzemogelijkheden niet passender?”