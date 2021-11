NZa: Financiële verantwoording van zorgkantoren over 2020 in orde

Zorgkantoren hebben hun financiële processen over 2020 goed ingericht. “Dat is een grootse prestatie gezien de enorme impact van coronapandemie op de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), de kosten van de langdurige zorg en de financiële bedrijfsvoering van zorgkantoren”, aldus de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De rechtmatige besteding van de zorgkosten en beheerkosten namen in 2020 toe. Een klein deel van de uitgaven waren onrechtmatig of onzeker.

Dat blijkt uit het rapport ‘De kosten van onze langdurige zorg in 2020’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Langdurige zorgkosten

De totale kosten van onze langdurige zorg steeg in 2020 tot 26.095 miljoen euro, een stijging van 10,4 procent ten opzichte van 2019. De kosten bestaan uit zorgkosten, subsidies van Zorginstituut Nederland en beheerskosten die de Wlz-uitvoerders maken voor de uitvoering.

Onrechtmatigheden

De zorgkosten van de Wlz bedroegen in 2020 25.790 miljoen euro. Hiervan is 97,2 procent (25.075 miljoen euro) rechtmatig. De zorgkantoren hebben zich samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NZa afgelopen jaren ingespannen om de onrechtmatigheden en onzekerheden zoveel mogelijk terug te dringen. “Wij zijn erg blij met deze stappen”, aldus de zorgautoriteit.

“Over 2020 zien we dat de onrechtmatigheden afgenomen zijn tot 296 miljoen euro”, meldt de NZa. Dit zijn vooral onrechtmatigheden die ontstaan bij de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget (pgb) door de Sociale Verzekeringsbank (161 miljoen euro) en formele onrechtmatigheden voor mondzorg (63 miljoen euro). Het gaat dan onder andere om uitbetaalde declaraties die niet voldoen aan de wettelijke vereisten.

Half miljard euro onzeker

Daarnaast is een bedrag van 446 miljoen euro onzeker. “Dit zijn uitgaven waarvan het zorgkantoor niet kon vaststellen of deze overeenstemmen met wet- en regelgeving.” Vanwege de coronapandemie gaf de NZa zorgaanbieders uitstel voor hun aanlevering. Daardoor waren veel zorgaanbieders laat met hun aanlevering bij de zorgkantoren, waardoor enkele zorgkantoren niet in staat waren om voor de verantwoording hun controlewerkzaamheden afgerond te hebben op de nacalculaties. “Dit leidt tot onzekerheden van 367 miljoen euro. De beheerskosten van de Wlz bedragen 209 miljoen euro. Dit volledige bedrag is rechtmatig.”

Impact corona

Het ministerie van VWS nam in 2020 verschillende maatregelen om de financiële invloed van de coronapandemie op de zorgaanbieders te beperken. Om de continuïteit van zorg te waarborgen ontvingen zorgaanbieders via verschillende regelingen 1.282 miljoen euro aan compensatie. Hiermee konden zorgaanbieders hun doorlopende kosten betalen en hun cliënten ook tijdens de coronapandemie zorg bieden. “Zorgkantoren zijn er in nauw overleg met ZIN, ZN, NZa en accountants in geslaagd die extra kosten goed te verantwoorden. Wij zijn erg tevreden met de rol die de zorgkantoren hierin vervulden”, besluit de NZa in haar toelichting.