NZa gaat normen voor zorgverzekeraars flink versoepelen

De zorgautoriteit is in een vergevorderd stadium om de huidige regels aan te passen. Waarschijnlijk deze maand maakt de NZa de nieuwe regeling bekend. De bedoeling is dat de versoepeling op 1 april volgend jaar van kracht wordt.

Geen strikte eisen

De NZa wil weinig kwijt over hoe de regeling eruitziet. Wel zegt een woordvoerder dat de informatie die zorgverzekeraars vanaf april 2022 aan verzekerden moeten geven weinig of geen strikte eisen bevat. Nu moeten de bedrijven bepaalde informatie geven op een door de NZa te bepalen datum en op een bepaalde manier.

Zo eist de NZa bijvoorbeeld dat verzekeraars hun klanten elk jaar uiterlijk 12 november informeren over de hoogte van de zorgpremie en moeten ze zo transparant mogelijk zijn over het gecontracteerde zorgaanbod voor het jaar erna.

Maximaal 100 kilometer

Nu hanteert de NZa dit zogenoemde ‘roll based’-model. Daarin zijn strakke normen, eisen, minimum-informatievoorziening en deadlines beschreven. De zorgautoriteit kiest vanaf 1 april voor ‘principle based’.

Als voorbeeld zegt een woordvoerder dat zorgverzekeraars nu krijgen voorgeschreven dat ze maximaal 100 kilometer per uur mogen rijden op een snelweg: “Principle based normen zijn minder specifiek en gebaseerd op een achterliggende gedachte. Volgend jaar wordt de regel: je moet nooit te hard rijden.”

Normen zwart-wit

De NZa vindt de huidige normen te “zwart-wit”: je voldoet eraan of niet. “Het nadeel van dit soort normen is dat mensen hun gedrag puur afstemmen op deze normen. We kiezen voor meer globale normen om zorgverzekeraars de ruimte te geven hun informatie beter af te stemmen op de wensen van verzekerden en aspirant-verzekerden. Wij gaan ervan uit dat zorgverzekeraars meer investeren in de bruikbaarheid van informatie. Wij houden hierop toezicht en grijpen in als de informatieverstrekking onvoldoende is.”