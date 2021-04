NZa geeft taakherschikking zetje in de rug

Medisch specialisten zijn straks niet meer de enigen die medisch-specialistische zorg kunnen registreren. Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA) kunnen met ingang van 2022 hun eigen agb-code aanvragen. Door dit te regelen wil de Nederlandse Zorgauatoriteit (NZa) de taakherschikking in de zorg stimuleren. Zorg kan efficiënter als PA’s en VS’en taken van specialisten kunnen overnemen.

De komende jaren neemt de zorgvraag toe, terwijl er maar beperkt personeel bij kan komen. Ook de zorgkosten blijven stijgen. Het is dus van belang dan de Nederlandse gezondheidszorg een efficiëntieslag maakt. Een manier om dat te doen is de doelmatiger inzet van personeel. Taakherschikking staat al meer dan tien jaar hoog op de prioriteitenlijst voor de medisch-specialistische zorg, maar komt moeizaam van de grond. In 2019 bleek dat met name discussies over geld het overdragen van taken hinderden.

Eigen code voor PA en VS

De NZa wil de taakherschikking de komende jaren een duwtje in de rug geven, onder meer door de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg te verduidelijken. De uitvoerende zorgverlener – de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert – moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden (arts-assistenten uitgezonderd). Dat zijn bijvoorbeeld medisch specialisten, maar ook physician assistants en verpleegkundig specialisten, zo is te lezen op de website van de zorgautoriteit.

Voorbereiden

PA’s en VS’en krijgen dus van 2022 een middel in handen om op eigen titel dbc’s registreren in het ziekenhuis. De NZa wijst zorgaanbieders, zorgprofessionals en branche- en beroepsverenigingen dat ze zich hierop moeten voorbereiden. Zo moet iedere beroepsbeoefenaar een eigen agb-code (Algemeen Beheercode) aanvragen, moeten ICT-systemen erop worden ingericht dat zij die code kunnen gebruiken en moeten ook werkprocessen hierop worden aangepast.

Contractering zorgverzekeraars

Door inzicht te geven wie de zorg levert, moet duidelijk op welke momenten in het zorgproces taakherschikkers worden ingezet en welke zorg zij verlenen. “Deze registratie helpt ook om andere mogelijkheden zichtbaar te maken. Zijn er patiëntengroepen waar nu nog geen taakherschikkers aan te pas komen, maar waar zij wel van meerwaarde zijn voor de patiënt? Dat inzicht biedt zorgaanbieders kansen om van elkaar te leren. Inzicht in de inzet van taakherschikkers stimuleert bovendien het gesprek hierover bij de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders”, aldus de NZa.

Niet vrijblijvend

De zorgautoriteit wijst er tot slot op dat taakherschikking niet vrijblijvend is. “Zorgaanbieders en zorgverzekeraars spraken af om de groei van zorgkosten te remmen, met behoud van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg. Taakherschikking is hiervoor een belangrijk middel. Het draagt bij aan doelmatige en kwalitatief goede zorg. Door taken over te dragen aan bijvoorbeeld verpleegkundig specialisten en physician assistants, hebben medisch specialisten meer tijd voor complexere zorgvragen. Op die manier leggen we meer focus op de vraag welke zorgprofessional op welk moment de meeste waarde kan toevoegen voor de patiënt.”

Het platform Zorgmasters moet de komende tijd de financiële effecten van taakherschikking inzichtelijk maken. De eerste resultaten worden dit jaar nog verwacht. Daarnaast monitort de NZa ook zelf de registratie van zorgactiviteiten door taakherschikkers.