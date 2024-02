NZa: groot verschil COPD-zorg tussen regio’s

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Long Alliantie Nederland (LAN) zien grote regionale verschillen in COPD-zorg bij longaanvallen. De kans dat een patiënt voor een opname in het ziekenhuis belandt, is in sommige regio’s 2,5 keer groter dan in andere regio’s.

Dat blijkt uit een analyse die NZa en LAN hebben gedaan. Het gaat om ongeveer 26.000 patiënten per jaar; jaarlijks sterven bijna 7000 mensen aan COPD. Het aantal dagen dat een patiënt per jaar opgenomen wordt in het ziekenhuis verschilt sterk per regio: van gemiddeld 6 tot 19 dagen per jaar.

Ook blijkt uit de analyse dat de gemiddelde kosten per patiënt in sommige regio’s vier keer hoger zijn dan ergens anders. NZa en LAN laten weten dat deze uitkomsten belangrijk zijn voor de beweging naar passende zorg: “Deze analyse (gebaseerd op declaratiedata) biedt handvatten voor het gesprek tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en patiënten(vertegenwoordigers) in de regio’s.”

NZa en LAN schrijven dat de regionale verschillen diverse oorzaken kunnen hebben. Directeur a.i. Bert Kuipers van LAN: “Wij roepen betrokken partijen op om over (de interpretatie) van deze analyse het goede gesprek te voeren in hun regio.“ Hij en NZa hopen dat zorgprofessionals door deze analyse en de gesprekken hierover inzicht krijgen in de behandelkeuzes, van elkaar leren en keuzes maken.