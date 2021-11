NZa: inmiddels 33 procent minder operatiekamers beschikbaar

In de ziekenhuizen was vrijdag 33 procent minder operatiekamers in gebruik dan normaal. Maandag lag het percentage nog op 29 procent. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Ook zeiden inmiddels achttien ziekenhuizen de kritieke planbare zorg niet, of niet altijd, binnen de vereiste zes weken te kunnen bieden. Maandag waren dit er nog veertien.

Ziekenhuizen

In 55 van de zeventig ziekenhuizen was inmiddels ook een deel van de andere planbare zorg afgeschaald. En twaalf ziekenhuizen zeiden helemaal geen planbare zorg meer te bieden.

Planbare zorg

Eerder op vrijdag werd bekend dat per direct alle planbare zorg wordt afgeschaald om zo voldoende IC- en verpleegcapaciteit te hebben en de belasting op de zorg te verminderen. Ook van zelfstandige klinieken wordt verwacht dat ze de vervolgzorg, zoals verpleeghuizen en thuiszorg, niet belasten met patiënten en dat ze de ziekenhuizen steunen.

Beoordelen

Medisch specialisten beoordelen of het verantwoord is, en blijft, om behandelingen uit te stellen, stelt de NZa in het persbericht. Daarnaast blijft het ook in deze fase heel belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten contact opnemen met de huisarts. Die kan beoordelen of het verantwoord is om te wachten, zelf behandelen of doorverwijzen naar het ziekenhuis. (ANP/NZa)