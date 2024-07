NZa: inzet specialist ouderengeneeskunde thuis structureel bekostigd in 2025

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt per 2025 een structurele bekostiging vast voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde bij patiënten die nog zelfstandig thuis wonen.

Foto: chartphoto / stock.adobe.com

De NZa laat weten dat het gaat om twee trajecten binnen de geneeskundige zorg aan specifieke patiënten (gzsp). “Met gzsp wordt de zorg rondom de patiënt en op maat georganiseerd door huisartsen, wijkverpleegkundigen en -verzorgenden en het netwerk van de patiënt”, legt de zorgautoriteit uit. “Tot nu toe wordt de inzet van de specialist ouderengeneeskunde alleen per uur gedeclareerd. Met twee nieuwe prestaties wordt de zorg tijdens de opstartfase per drie maanden gedeclareerd en daarna vervolgd per maand. De uurprestaties blijven onderdeel van gzsp.”

Regie

Er zijn volgens de NZa al veel initiatieven waar de specialist ouderengeneeskunde wordt ingezet als patiënten lang thuis zorg nodig hebben. “Soms nemen zij zelfs de regie over van de huisarts. Afstemming en coördinatie tussen verschillende zorgaanbieders speelt daarbij een grote rol. Met deze twee nieuwe prestaties sluit de NZa aan bij deze ontwikkelingen.”

Wlz

Vanaf 2025 gelden de prestaties alleen nog voor patiënten die de zorg krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet. De NZa onderzoekt de aankomende periode hoe deze bekostiging ook kan worden ingezet voor de zorg vanuit de Wet langdurige zorg in de thuissituatie.