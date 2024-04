NZa krijgt nieuwe Chief Healthcare Officer

Als Chief Healthcare Officer wordt Van Vugt lid van het managementteam. Hier krijgt ze een zorginhoudelijke adviesrol. Daarnaast gaat ze NZa-brede projecten vormgeven, waarbij ze wetenschap aan beleid verbindt en geeft ze zorginhoudelijk advies aan diverse directies waarbij de organisatie van passende zorg centraal staat.

Zorgpraktijk

Geranne Engwirda, bestuursvoorzitter NZa: “Anneke vertaalt de wetenschap naar de praktijk. Ze heeft veel ervaring op belangrijke expertisegebieden, zoals over het thema integrale zorg vanuit verpleegkundig perspectief. Met haar waardevolle kennis en ervaringen levert ze een belangrijke bijdrage aan de transitie passende zorg.”

Van Vught wil vanuit haar praktijkervaringen, persoonlijke contacten en onderzoeksexpertise graag bijdragen aan een toekomstbestendige zorg: “De veel geleerde lessen, uitdagingen en kansen die ik de afgelopen jaren op heb kunnen doen neem ik mee in mijn nieuwe functie.”

CV

Anneke van Vugt studeerde Verpleegkunde, heeft een Master of Health Science in Movement Science en Master of Public Health in Epidemiology en een PhD in Human Biology. Ze heeft veel ervaring in de zorgpraktijk en in het onderzoek naar vernieuwingen in de zorg, waaronder taakherschikking, substitutie van zorg, netwerkzorg en interprofessioneel samenwerken. Daar deed ze de afgelopen vijftien jaar onderzoek naar bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.