NZa laat hele ggz experimenteren met regelarm tijdschrijven

In het kader van de proef hoeven zorgaanbieders alleen nog maar directe tijd schrijven voor diagnostiek en behandeling van cliënten. Dit leidt tot minder administratieve lasten voor aanbieders en geeft hen de mogelijkheid om alvast ervaring op te doen met de nieuwe bekostiging voor de ggz die begin volgend jaar ingaat.

Geen stopwatchzorg meer

De indirecte tijd wordt, in overleg met de zorgverzekeraar, als vooraf vastgestelde opslag per beroepsbeoefenaar bepaald. Voor een behandeling van 45 minuten door een psychiater wordt dan bijvoorbeeld een standaard opslag van 15 minuten voor de indirecte tijd afgesproken, bijvoorbeeld voor de verslaglegging. Behandelaren die op deze manier werken ervaren een forse administratieve lastenverlichting als ook meer autonomie in hun werk, omdat ze verlost zijn van stopwatch-zorg. Voorwaarde voor deelname aan het experiment is wel dat er afspraken zijn met de zorgverzekeraar.