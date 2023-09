Nieuwe voorzitter raad van bestuur NZa bekend

Geranne Engwirda is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zij volgt Karina Raaijmakers op, die sinds het vertrek van Marian Kaljouw waarnemend voorzitter is.

Engwirda is sinds 2015 lid van de raad van bestuur van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Zij is tevens al enkele jaren bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Daarvoor was ze ruim 5 jaar lid van de raad van bestuur van ’s Heeren Loo, een zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking.

“Voor mij een enorme eer en kans om dit te mogen gaan doen”, laat Engwirda weten. “Met het team van de NZa wil ik graag een bijdrage gaan leveren aan het verbeteren en toegankelijk houden van de zorg. Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn tijd bij het Catharina Ziekenhuis en neem met pijn in mijn hart afscheid.”

Lees ook het interview dat Skipr Quarterly dit jaar met Geranne Engwirda had. Engwirda stond dit jaar op nummer 27 in de Skipr99, de lijst van de meest invloedrijke personen in de zorg.